Verona-Roma volata finale | assenti Wesley Ndicka e Koné

Da sololaroma.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attenzione si sposta dalla vittoria nella partita di domenica alla prossima sfida contro il Verona. La squadra giallorossa si è allenata senza la presenza di Wesley, Ndicka e Koné, che non sono stati convocati per il match. La preparazione si svolge sotto la guida del tecnico Gian Piero Gasperini, che ha deciso di concentrare le energie sulla trasferta in programma questa settimana. Lo spogliatoio è rimasto distante da facili entusiasmi, puntando a una risposta sul campo.

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La festa per la vittoria nella stracittadina è già un capitolo chiuso a Trigoria, dove da questa mattina il tecnico Gian Piero Gasperini ha riorientato l’intera attenzione della Roma sulla cruciale trasferta di Verona, blindando lo spogliatoio da facili entusiasmi. Con il pass per la prossima Champions League tornato saldamente nelle mani dei giallorossi a novanta minuti dalla fine del campionato, l’allenatore ha voluto lanciare un monito chiaro all’ambiente, ricordando che la sfida di domenica allo stadio Bentegodi sarà una vera e propria battaglia sportiva contro un avversario che non concederà sconti. La rincorsa all’Europa che conta dovrà però fare i conti con una pesante situazione disciplinare e medica, che costringerà lo staff tecnico a ridisegnare la formazione titolare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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