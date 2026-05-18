Verona-Roma volata finale | assenti Wesley Ndicka e Koné

L’attenzione si sposta dalla vittoria nella partita di domenica alla prossima sfida contro il Verona. La squadra giallorossa si è allenata senza la presenza di Wesley, Ndicka e Koné, che non sono stati convocati per il match. La preparazione si svolge sotto la guida del tecnico Gian Piero Gasperini, che ha deciso di concentrare le energie sulla trasferta in programma questa settimana. Lo spogliatoio è rimasto distante da facili entusiasmi, puntando a una risposta sul campo.

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La festa per la vittoria nella stracittadina è già un capitolo chiuso a Trigoria, dove da questa mattina il tecnico Gian Piero Gasperini ha riorientato l’intera attenzione della Roma sulla cruciale trasferta di Verona, blindando lo spogliatoio da facili entusiasmi. Con il pass per la prossima Champions League tornato saldamente nelle mani dei giallorossi a novanta minuti dalla fine del campionato, l’allenatore ha voluto lanciare un monito chiaro all’ambiente, ricordando che la sfida di domenica allo stadio Bentegodi sarà una vera e propria battaglia sportiva contro un avversario che non concederà sconti. La rincorsa all’Europa che conta dovrà però fare i conti con una pesante situazione disciplinare e medica, che costringerà lo staff tecnico a ridisegnare la formazione titolare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Calciomercato Roma, allarme bilancio: Koné e Ndicka verso la cessioneIl ritorno di Manu Koné agli ordini di Gian Piero Gasperini segna un paradosso nel finale di stagione della Roma. Roma, i convocati per il Como: out Dybala, Soulé, Dovbyk, Ndicka e Ferguson. C'è KonéLa Roma, reduce dal ko in campionato contro il Genoa e dal pareggio esterno negli ottavi di di Europa League sul campo del Bologna, si appresta ad... 20 may?s 2018 sassuolo roma maç? - Results on X | Live Posts & Updates x.com LIVE - Primavera, Verona-Roma 0-2: i giallorossi chiudono al quarto postoI giallorossi scendono in campo allo Stadio Olivieri nell'ultima della regular season, alla ricerca di un successo. Tutti gli aggiornamenti sulla sfida ... ilromanista.eu Primavera, Verona-Roma 0-2: giallorossi ai playoff, sfideranno il BolognaA Verona per la Roma Primavera decisivi i gol di Arena a Panico. Il 21 maggio i quarti di finale contro il Bologna. siamolaroma.it