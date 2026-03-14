Roma i convocati per il Como | out Dybala Soulé Dovbyk Ndicka e Ferguson C' è Koné

Roma, il tecnico ha annunciato i 22 convocati per la partita contro il Como, senza Dybala, Soulé, Dovbyk, Ndicka e Ferguson. Al loro posto, c’è Koné tra i nomi scelti. La rosa comprende quindi vari giocatori pronti a scendere in campo, mentre l’allenatore ha comunicato le scelte ufficiali in vista della sfida. La partita si avvicina e la formazione si definisce con queste assenze.

La Roma, reduce dal ko in campionato contro il Genoa e dal pareggio esterno negli ottavi di di Europa League sul campo del Bologna, si appresta ad affrontare il Como per la 29ª giornata di Serie A. Ventidue i giocatori convocati da Gian Piero Gasperini, che dovrà fare ancora una volta a meno di Soulé, Dovbyk, Ferguson e Dybala. In lista Koné, che sembra aver definitivamente smaltito quell'affaticamento che lo ha costretto a restare in panchina giovedì contro i rossoblù. Assente anche Ndicka, il quale dovrà scontare un turno di squalifica. Svilar, De Marzi, Gollini; Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi; Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, El Shaarawy, Pisilli; Malen, Venturino, Vaz, Zaragoza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, i convocati per il Como: out Dybala, Soulé, Dovbyk, Ndicka e Ferguson. C'è Koné Articoli correlati Dybala ispira, Ferguson e Dovbyk firmano il 2-0 della Roma a LecceLECCE (ITALPRESS) – La Roma batte il Lecce, si mette alle spalle lo stop di Bergamo e trova la prima vittoria del 2026. Roma-Sassuolo 2-0: Soulé gol e assist per Koné, Ferguson ko per infortunioLa Roma vince per due a zero contro il Sassuolo nella 20esima giornata di Serie A. Tutti gli aggiornamenti su Roma i convocati per il Como out Dybala... Temi più discussi: I convocati giallorossi per Bologna-Roma; Roma, i convocati di Gasperini per il Genoa: out Dybala, Soulé ed Hermoso; I convocati giallorossi per Genoa-Roma; Roma, i convocati di Gasperini per il Genoa: out Hermoso, Soulé, Wesley e Dybala. Roma, i convocati per il Como: out Dybala, Soulé, Dovbyk, Ndicka e Ferguson. C'è KonéVentidue i giocatori selezionati da Gasperini in vista del match contro la squadra di Fabregas, valido per la 29ª giornata di Serie A ... msn.com Como, i convocati per la Roma: Fabregas recupera Perrone e DiaoVenticinque i giocatori selezionati dal tecnico spagnolo in vista del match contro i giallorossi, valido per la 29ª giornata di Serie A ... gazzetta.it Movimenti e cittadini sono tornati in piazza a Roma per esprimere il “no sociale’’ al Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, chiedendo le dimissioni del governo ma anche per dire stop alla guerra - facebook.com facebook Funerali Bonaccorti, l'ultimo saluto alla conduttrice: oggi i funerali a Roma x.com