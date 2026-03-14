Roma i convocati per il Como | out Dybala Soulé Dovbyk Ndicka e Ferguson C' è Koné

Da gazzetta.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, il tecnico ha annunciato i 22 convocati per la partita contro il Como, senza Dybala, Soulé, Dovbyk, Ndicka e Ferguson. Al loro posto, c’è Koné tra i nomi scelti. La rosa comprende quindi vari giocatori pronti a scendere in campo, mentre l’allenatore ha comunicato le scelte ufficiali in vista della sfida. La partita si avvicina e la formazione si definisce con queste assenze.

La Roma, reduce dal ko in campionato contro il Genoa e dal pareggio esterno negli ottavi di di Europa League sul campo del Bologna, si appresta ad affrontare il Como per la 29ª giornata di Serie A. Ventidue i giocatori convocati da Gian Piero Gasperini, che dovrà fare ancora una volta a meno di Soulé, Dovbyk, Ferguson e Dybala. In lista Koné, che sembra aver definitivamente smaltito quell'affaticamento che lo ha costretto a restare in panchina giovedì contro i rossoblù. Assente anche Ndicka, il quale dovrà scontare un turno di squalifica.  Svilar, De Marzi, Gollini; Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi; Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, El Shaarawy, Pisilli; Malen, Venturino, Vaz, Zaragoza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma, i convocati per il Como: out Dybala, Soulé, Dovbyk, Ndicka e Ferguson. C'è Koné

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