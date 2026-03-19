Roma | controlli serrati al Lido centro arrestate 2 persone e denunciate 7

I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno effettuato controlli intensivi al Lido Centro, arrestando due persone e denunciandone sette. L’operazione ha coinvolto la stazione “Lido Centro” e le aree nelle vicinanze, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative e prevenire attività illecite. Durante le verifiche sono stati controllati numerosi cittadini e veicoli presenti sul territorio.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno condotto un articolato servizio di controllo del territorio, focalizzando la loro attenzione sulla stazione “Lido Centro” e nelle aree circostanti. Questa operazione, mirata a contrastare il degrado urbano e le varie forme di illegalità, ha portato all’arresto di due persone, alla denuncia di altre sette e al sequestro di armi bianche e sostanze stupefacenti. Arresti e denunce significative. Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno arrestato due cittadini romani in esecuzione di provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria: un 49enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato raggiunto da un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare; i militari del Nucleo Radiomobile di Ostia lo hanno quindi condotto presso il carcere di Rebibbia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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