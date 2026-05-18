Vergognatevi siete degli str… Insulti a Donzelli da parte di un militante pro-immigrazione

Da ilgiornale.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo con la maglietta di un’associazione si è rivolto in modo aggressivo a un deputato di Fratelli d’Italia davanti a Montecitorio, rivolgendo frasi come “Vergognatevi, siete degli str…”. Durante l’episodio, l’interlocutore ha anche detto che i membri dell’opposizione non rispettano gli esseri umani e li ha insultati pesantemente. L’episodio è avvenuto nel contesto di una presenza pubblica, senza che siano stati riportati altri dettagli sulla reazione delle forze dell’ordine o sui sviluppi successivi.

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“Voi, per me, siete degli stronzi. Non rispettate gli esseri umani”. Un uomo con la t-shirt dell’associazione Libera ha così aggredito verbalmente il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli davanti a Montecitorio. Dopo un punto stampa con i giornalisti, il responsabile organizzativo di FdI ha dato vita a un vivace battibecco sul tema dell’immigrazione. “ Lei è irrispettoso ”, gli ha detto. “Il vostro principio di partenza sa qual è? È quello che noi siamo di qua, voi siete il disturbo e noi vi gestiamo come animali”, ha replicato il suo contestatore. L’uomo, poi, ha aggiunto: “E non siete in un quartierino, siete in un Paese assoggettato agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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