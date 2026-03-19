Lega gli insulti sessisti del grillino alla militante | Soubrette? Vomitevole

Una giovane militante della Lega ha denunciato di aver ricevuto insulti sessisti da un esponente del Movimento 5 Stelle, che l’ha definita “soubrette” e ha usato il termine “vomitevole”. La denuncia è stata fatta pubblicamente da Alessia Di Terlizzi, che ha riferito i commenti offensivi e i toni considerati sessisti rivoltile durante un episodio recente.

"Toni sessisti e offensivi". A denunciare quanto accaduto è Alessia Di Terlizzi, giovane militante della Lega. Sul suo profilo Facebook, dove sono diverse le foto con Matteo Salvini e con diversi esponenti del Carroccio, la ragazza racconta: "Non dei militanti, non dei sostenitori, ma 'una soubrette'. Perché se sei una giovane donna, tieni alla tua comunità e hai scelto con convinzione di essere in Lega, allora si sentono legittimati nell’esprimersi con toni vomitevoli e disgustosi". Eppure, "sono 8 anni che, senza ruoli amministrativi e senza alcun interesse personale mi occupo della mia città, in modo umile e appassionato. Sono 8 anni che cerco di spiegare ai giovani e a chi da fuori ci guarda, che Ruvo di Puglia è meravigliosa e che ne vale la pena battersi sul campo per un futuro migliore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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