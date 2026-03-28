Un uomo di 30 anni è stato coinvolto in un episodio in cui è stato colpito con schiaffi da un carabiniere durante un intervento a causa di un disturbo provocato dal volume della musica alta. Secondo quanto riferito dai colleghi, l’uomo avrebbe reagito in modo aggressivo, rivolgendo insulti agli agenti. L’intervento è avvenuto presso l’abitazione della persona, all’interno della quale sono stati riscontrati comportamenti alterati.

Il racconto di due militari al processo per lesioni all'ex comandante della stazione di Castiglione in Teverina: in aula il filmato del gesto “Alterato, così lo abbiamo trovato quando siamo andati a casa sua perché stava disturbando il vicinato con la musica alta. Ci ha dato degli ‘stronzi’ e poi ha detto: Chiamate pure il comandante”. A raccontarlo sono i carabinieri intervenuti a casa di un 30enne a Castiglione in Teverina, prima che arrivasse l’allora comandante della stazione e tirasse uno schiaffo in faccia al giovane. Per quanto accaduto quel 14 agosto 2023, il luogotenente Fabio Ceccarelli è finito a processo davanti al giudice di pace di Viterbo per lesioni personali: è difeso dall’avvocato Angelo Di Silvio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Preso a schiaffi da un carabiniere, i colleghi: "Il 30enne era alterato e ci ha dato degli str*nzi" | VIDEO

Articoli correlati

Cinturrino "chiedeva soldi e droga a pusher disabile, lo ha preso a martellate, era ossessionato da Mansouri", le accuse dei colleghiAlcune ricostruzioni dei colleghi di Cinturrino, considerate come "infamanti" dal 42enne per cui è stato disposto l'arresto Carmelo Cinturrino...

Leggi anche: Cinturrino, nei verbali l’ossessione di ‘Thor’ per Zack Mansouri: “Va preso”. I colleghi: “Martellate e schiaffi, un pazzo”

Una selezione di notizie su Preso a schiaffi da un carabiniere i...

Temi più discussi: Quindicenne pestato dal branco, individuati i responsabili: sono tutti minorenni; Vanoli: Mi è dispiaciuto per il gol a freddo ma poi abbiamo preso le misure. Su Kean...; Bersaglio Europa. Ora l’Iran può colpirci dal cielo; Bambini vandali, i servizi sociali valutano l'inserimento in comunità per i 3 piccoli protagonisti dei recenti episodi di violenza.

Multedo, il quartiere perennemente disilluso e preso a schiaffi: quanto ancora si dovrà tenere i depositi?I cittadini costretti a questa servitù a cinque metri dalle loro case meritano delle risposte serie, e non promesse che non si possono mantenere. Tra soluzioni pasticciate e nuovi rimpalli di responsa ... lavocedigenova.it

Mondolfo, preso a schiaffi mentre torna a casa. Lo soccorrono gli automobilisti. «Ho detto tutto alla polizia locale»L’artigiano, che in passato aveva denunciato altre aggressioni, ha raccontato che nella notte tra sabato e domenica mentre rientrava a casa un’automobilista gli si è affiancato e lo avrebbe preso a ... corriereadriatico.it

Dopo l'incredibile aggressione al ristoratore Andrea Zucca, preso a calci e pugni mentre era per terra in piazza Yenne, parla il collega Claudio Mura: "La gestione dell'ordine pubblico non può più essere un intervento isolato, ma deve diventare parte integrant - facebook.com facebook

#F1 | Antonelli ci ha preso gusto: è in pole anche a Suzuka davanti a Russell. Poi Piastri e Leclerc x.com