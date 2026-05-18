Ventimiglia il PD chiede i documenti sul reef | l’opera è finita?

A Ventimiglia, il Partito Democratico ha richiesto l'accesso ai documenti relativi al reef, un'opera completata di recente. La richiesta deriva dall'interesse a chiarire se ci siano elementi nascosti nella documentazione comunale, soprattutto dopo la proroga concessa ad aprile. Si sta anche cercando di capire perché il reef visibile oggi sembri differente rispetto al progetto originale approvato. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e sui dettagli della realizzazione dell’intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui