Ventimiglia il PD chiede i documenti sul reef | l’opera è finita?
A Ventimiglia, il Partito Democratico ha richiesto l'accesso ai documenti relativi al reef, un'opera completata di recente. La richiesta deriva dall'interesse a chiarire se ci siano elementi nascosti nella documentazione comunale, soprattutto dopo la proroga concessa ad aprile. Si sta anche cercando di capire perché il reef visibile oggi sembri differente rispetto al progetto originale approvato. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e sui dettagli della realizzazione dell’intervento.
? Punti chiave Cosa nasconde la documentazione comunale dopo la proroga di aprile?. Perché il reef appare diverso dal progetto originale approvato?. Chi deve certificare la conformità tecnica dell'opera ai fondi PNRR?. Come influirà il cantiere sulla stagione turistica già iniziata?.? In Breve L'ultima determina comunale sulla proroga dei lavori risale al 9 aprile.. Il consigliere regionale Enrico Ioculano ha inviato un'interrogazione alla Regione Liguria.. I lavori devono rispettare la scadenza tassativa del 30 giugno 2026.. La stagione balneare è iniziata il 15 maggio limitando i cantieri marini.. Il Circolo del Partito Democratico di Ventimiglia ha richiesto un accesso agli atti ufficiale al Comune per ottenere la documentazione completa riguardante il reef realizzato al largo della costa ligure. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Detenuti spogliati e picchiati, il senatore Mirabelli (Pd) chiede al Ministero un’ispezione nel carcere di Opera
Ventimiglia, litiga con la compagna e si introduce di notte in casa per rubarle i documenti: arrestatoUn arresto per furto aggravato, questo il bilancio di un intervento della Polizia a Ventimiglia (Imperia), dove un uomo è stato sorpreso a rubare i...
Reef di Ventimiglia, il PD: Serve chiarezza: l’opera è davvero conclusa e sta funzionando?Ventimiglia. Il reef realizzato al largo della costa di Ventimiglia, finanziato con risorse del PNRR, finisce al centro delle richieste di chiarimento avanzate dal Circolo del Partito Democratico citt ... riviera24.it
Pd Ventimiglia, Tensioni in maggioranza per l’affidamento della gestione del sito del ComuneÈ difficile pensare che il vero obiettivo sia la digitalizzazione del Comune, soprattutto se il progetto sembra puntare più su video e contenuti dedicati a sindaco e assessori che sul miglioramento d ... riviera24.it