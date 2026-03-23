Un arresto per furto aggravato, questo il bilancio di un intervento della Polizia a Ventimiglia (Imperia), dove un uomo è stato sorpreso a rubare i documenti della compagna dopo una lite per gelosia. L’episodio si è verificato nella tarda serata del 22 marzo 2026, quando la donna ha chiamato il 112 dopo aver sentito rumori sospetti nel suo appartamento. Ruba i documenti alla compagna a Ventimiglia La scoperta del furto e la perquisizione La lite per gelosia e la dinamica dei fatti Ruba i documenti alla compagna a Ventimiglia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo a Ventimiglia (Imperia), dove gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ventimiglia, litiga con la compagna e si introduce di notte in casa per rubarle i documenti: arrestato

Articoli correlati

Litiga violentemente con la compagna, poi aggredisce i carabinieri: arrestato un 32enne, in casa aveva due katane non denunciateDurante l’intervento dei militari l’uomo ha provato più volte a infliggersi delle lesioni, prendendo a testate una porta e provando a gettarsi da una...

Roma: litiga con compagna, la picchia e sequestra lei e amica, arrestato 50enne a OstiaUn uomo di 50 anni è stato arrestato ad Ostia dopo aver sequestrato la compagna e un'amica.