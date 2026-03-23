Detenuti spogliati e picchiati il senatore Mirabelli Pd chiede al Ministero un'ispezione nel carcere di Opera

Dopo la denuncia di Fanpage.it sui presunti pestaggi nel carcere di Opera alla Vigilia di Natale, il senatore Franco Mirabelli ha depositato un’interrogazione indirizzata al ministro Nordio per chiedere un'ispezione ministeriale straordinaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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