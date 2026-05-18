Venti nuove pazienti a settimana | dentro la Breast Unit di Bari che sfida il cancro e le liste d’attesa

Da baritoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni settimana, la Breast Unit di Bari accoglie circa venti nuove pazienti per diagnosi e trattamenti legati al tumore alla mammella. È il centro con il maggior numero di interventi per tumori maligni primari alla mammella in tutta la regione, secondo i dati forniti dall’Agenas del 2025. La struttura si occupa di diagnosi, interventi chirurgici e follow-up, offrendo un punto di riferimento per le donne della zona. La sua attività quotidiana si svolge in un contesto di alta domanda e di continua crescita.

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In Puglia è il primo centro per numero di interventi per tumore maligno primario alla mammella (dati Agenas 2025). Un risultato che conferma la Chirurgia senologica dell'ospedale San Paolo di Bari, fulcro della Breast Unit dell'Asl Bari, quale polo di eccellenza regionale e non solo. Un traguardo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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