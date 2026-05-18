Venti nuove pazienti a settimana | dentro la Breast Unit di Bari che sfida il cancro e le liste d’attesa

Ogni settimana, la Breast Unit di Bari accoglie circa venti nuove pazienti per diagnosi e trattamenti legati al tumore alla mammella. È il centro con il maggior numero di interventi per tumori maligni primari alla mammella in tutta la regione, secondo i dati forniti dall’Agenas del 2025. La struttura si occupa di diagnosi, interventi chirurgici e follow-up, offrendo un punto di riferimento per le donne della zona. La sua attività quotidiana si svolge in un contesto di alta domanda e di continua crescita.

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