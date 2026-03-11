Pazienti operati superando le liste di attesa | la Procura chiede il rinvio a giudizio per il professor Iacoangeli

La Procura di Ancona ha chiesto il rinvio a giudizio per Maurizio Iacoangeli, direttore della Clinica di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. La decisione riguarda pazienti operati al di fuori delle normali liste di attesa. La vicenda si concentra sulle modalità di gestione degli interventi e sulla posizione del dirigente ospedaliero.

ANCONA – La Procura di Ancona ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Maurizio Iacoangeli, direttore della Clinica di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.I fatti risalgono a inizio aprile, quando i carabinieri del Nas si erano presentati nel. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

