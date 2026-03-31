Il medico che eludeva le liste di attesa e incassava 50mila euro per visitare i pazienti

Un medico è stato coinvolto in un'indagine per aver organizzato, con l'aiuto di un'infermiera, un sistema parallelo di visite a pagamento all’interno di una struttura pubblica. Secondo quanto riferito, il professionista avrebbe eluso le liste di attesa e ricevuto circa 50.000 euro per ogni visita effettuata, incassando direttamente dai pazienti. Le autorità stanno esaminando i dettagli dell’operazione e le eventuali responsabilità.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Insieme a una infermiera un dirigente medico effettuava visite private non autorizzate, al di fuori dei canali ufficiali di prenotazione del Cup Avrebbe messo in piedi, insieme a un’infermiera, un sistema parallelo di visite a pagamento dentro una struttura pubblica, aggirando le liste di attesa e incassando direttamente il denaro dei pazienti. Per questo un dirigente medico e una collaboratrice infermieristica sono finiti agli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della procura, nell’ambito di un’indagine condotta dai carabinieri del Nas di Lecce. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il medico che eludeva le liste di attesa e incassava 50mila euro per visitare i pazienti Articoli correlati Pazienti operati superando le liste di attesa: la Procura chiede il rinvio a giudizio per il professor IacoangeliANCONA – La Procura di Ancona ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Maurizio Iacoangeli, direttore della Clinica di... Leggi anche: Torrette, operazioni ai suoi pazienti saltando le liste d'attesa: chiesto il rinvio a giudizio per il primario di Neurochirurgia Iacoangeli