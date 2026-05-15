Morte su nave Vespucci | definitive due condanne annullate con rinvio le altre due

A Brindisi si è conclusa solo in parte l’indagine sulla morte di Alessandro Nasta avvenuta a bordo della nave Vespucci. Due persone sono state condannate definitivamente, mentre altre due hanno visto annullarsi le proprie condanne con rinvio. La vicenda coinvolge diverse imputazioni e si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario che ha attraversato varie fasi, portando a un risultato parziale con sentenze ancora da definire in alcuni aspetti.

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BRINDISI - Si chiude solo in parte il procedimento giudiziario scaturito dalla morte di Alessandro Nasta. La Corte di Cassazione, nella giornata di oggi, ha confermato le condanne nei confronti dell’ammiraglio Bruno Branciforte e del comandante Domenico La Faia, mentre ha annullato con rinvio le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bancarotta fraudolenta, due condanne definitiveDiventa definitiva la condanna a carico di Giovanni Piccolo e Annunziata Mosca, rispettivamente di 60 e 61 anni, accusati di bancarotta fraudolenta. Pestaggio per motivi passionali, annullate due condanneRibaltata la sentenza di primo grado su una lite fra ex coniugi, messa la parola fine a una vicenda giudiziaria iniziata diversi anni fa La corte...