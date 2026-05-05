Al Cinema Sivori La Nueva Ola 19° Festival del cinema spagnolo e latinoamericano

Al Cinema Sivori si tiene dal 7 al 10 maggio 2026 il 19° Festival del cinema spagnolo e latinoamericano, intitolato “La Nueva Ola”. Per questa edizione, il festival presenta una selezione di film provenienti da Spagna e America Latina. L'evento si svolge all’interno del circuito cinematografico e si svolge nel cinema Sivori, situato in salita S.