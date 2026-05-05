Al Cinema Sivori La Nueva Ola 19° Festival del cinema spagnolo e latinoamericano
Al Cinema Sivori si tiene dal 7 al 10 maggio 2026 il 19° Festival del cinema spagnolo e latinoamericano, intitolato “La Nueva Ola”. Per questa edizione, il festival presenta una selezione di film provenienti da Spagna e America Latina. L'evento si svolge all’interno del circuito cinematografico e si svolge nel cinema Sivori, situato in salita S.
In arrivo “La Nueva Ola”, 19° Festival del cine espa?ol y latinoamericano. Per la prima volta, dal 7 al 10 maggio 2026, Circuito ospita la nuova onda del cinema spagnolo e latinoamericano al cinema Sivori (salita S. Caterina 54 r., Genova, tel. 010 583261 o 010 5532054), un’iniziativa ideata.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Al via “La Nueva Ola – Festival del Cinema spagnolo e latinoamericano”. Il programma di domani mercoledì 6 maggio
Dall’8 al 10 maggio al Cinema Nuovo Sacher la XXI edizione di “Immaginaria”, festival internazionale dedicato al cinema lesbico e femministaAssociazione Culturale Visibilia APSpresenta: IMMAGINARIA 21st International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women Roma, Cinema Nuovo...
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Genova: il 6 maggio al cinema Sivori la rassegna Mondovisioni prosegue con Night is not eternal; Cinema Sivori, Sbatti il mostro in prima pagina denuncia la manipolazione politica e mediatica nell’Italia degli anni ’70; Torna Mondovisioni, al Sivori la rassegna con i documentari di Internazionale; Proiezione speciale di Porco Rosso di Miyazaki al Sivori.
Contestazione! Firmato: Marco Bellocchio, al Sivori una rassegna sul registaContestazione! Firmato: Marco Bellocchio, al Sivori una rassegna sul regista ... msn.com
Torna Mondovisioni, al Sivori la rassegna con i documentari di InternazionaleTorna Mondovisioni, al Sivori la rassegna con i documentari di Internazionale ... msn.com
Dal 7 maggio ci vediamo al Cinema Sivori di Genova per un viaggio straordinario nel tempo e nell'arte: in sala Filmclub c'è #Kokuho – Il maestro di Kabuki Dalle strade violente controllate dalla yakuza alla totale dedizione per l'arte, il trucco e la grazia sul - facebook.com facebook