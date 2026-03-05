Da domani torna il Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema

Domani a Spello prende il via la XV edizione del “Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema”. L’evento, che si svolge nel Palazzo Comunale, celebra i mestieri del dietro le quinte del cinema e vede il ritorno della manifestazione nella città che si riconferma come capitale del settore. La kermesse durerà fino a domenica 10 marzo.

Il taglio del nastro della XV edizione è in programma per venerdì 6 marzo a Palazzo Comunale. Tra gli ospiti di Spello si prepara a indossare ancora una volta i panni di capitale del cinema. Dal 6 al 15 marzo 2026 torna il “Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema”, alla sua la XV edizione, rassegna che accende i riflettori non solo sui film, ma su chi li rende possibili: montatori, costumisti, truccatori, scenografi, compositori e professionisti del dietro le quinte. Il taglio del nastro è in programma per venerdì 6 marzo, alle 17, nella Sala dell’Editto del Palazzo Comunale, che per dieci giorni si trasformerà simbolicamente nel “Palazzo del Cinema”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

“Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema” dal 6 al 15 marzoTutti i dettagli della XV edizione che si terrà a Spello dal 6 al 15 marzo prossimi.

Meraviglie a Spello C’è il Festival del CinemaProiezioni gratuite al Teatro Subasio con film, corti, documentari, serie tv, backstage e poi approfondimenti, incontri, spettacoli e mostre sulla...

