Da domani torna il Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema

Il taglio del nastro della XV edizione è in programma per venerdì 6 marzo a Palazzo Comunale. Tra gli ospiti di Spello si prepara a indossare ancora una volta i panni di capitale del cinema. Dal 6 al 15 marzo 2026 torna il “Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema”, alla sua la XV edizione, rassegna che accende i riflettori non solo sui film, ma su chi li rende possibili: montatori, costumisti, truccatori, scenografi, compositori e professionisti del dietro le quinte. Il taglio del nastro è in programma per venerdì 6 marzo, alle 17, nella Sala dell’Editto del Palazzo Comunale, che per dieci giorni si trasformerà simbolicamente nel “Palazzo del Cinema”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Meraviglie a Spello C’è il Festival del CinemaProiezioni gratuite al Teatro Subasio con film, corti, documentari, serie tv, backstage e poi approfondimenti, incontri, spettacoli e mostre sulla...

REFF 2026, il ritorno del cinema di ricerca a VignolaChe Cultura: Da domani, 27 febbraio, il Ribalta Experimental Film Festival torna a Vignola con un’apertura dedicata all’animazione d’autore ... lapressa.it

A Toronto si è appena concluso "Inside Out", il festival del cinema LGBT che quest’anno ha visto la partecipazione di un film italiano, che esplora l’identità di genere in un contesto inusuale, il ghiaccio dell’hockey. | OMNI News - Italiano - facebook.com facebook

Inaugurato a Roma il Festival del Cinema Indiano, con una retrospettiva di film del regista di Bollywood Sanjay Leela @Bhansali_Prod. Italiani e la comunità diplomatica hanno apprezzato il blockbuster "Hum Dil De Chuke Sanam". @MIB_India @nfdcindia x.com