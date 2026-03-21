Delcy Rodríguez ha sostituito i massimi comandanti militari del Venezuela

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha comunicato di aver sostituito tutti i principali comandanti militari del paese. La decisione riguarda i vertici delle forze armate e si è resa nota attraverso un comunicato ufficiale. Nessun dettaglio sui nomi o le motivazioni è stato fornito, e la comunicazione si limita all’annuncio delle sostituzioni.

La presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodríguez ha annunciato di aver sostituito tutti i suoi alti comandanti militari. Si tratta dell’ultimo di una serie di cambiamenti avvenuti dopo la destituzione di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti. La leader ha comunicato la sua decisione con un post sui social media, il giorno dopo aver licenziato il ministro della Difesa, in carica da lungo tempo e vicino all’ex dittatore, e averlo sostituito con un ex capo dei servizi segreti. “Annuncio la nomina del nuovo comando militare”, ha dichiarato giovedì. Sotto la pressione degli USA e persino sotto la minaccia di violenza da parte di Donald... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Delcy Rodríguez ha sostituito i massimi comandanti militari del Venezuela Articoli correlati Venezuela, Delcy Rodriguez rende omaggio ai militari uccisi durante l'operazione statunitenseIl Venezuela ha reso omaggio agli ufficiali militari uccisi durante l’operazione statunitense che ha portato alla cattura dell’ex presidente Nicolás... Venezuela, ecco come Delcy Rodríguez ha lavorato con gli Usa sostituire MaduroPrima che l'esercito statunitense catturasse il presidente del Venezuela Nicolás Maduro, subito dopo Capodanno, Delcy Rodríguez e il fratello Jorge... Una selezione di notizie su Delcy Rodr Delcy Rodríguez ha sostituito i massimi comandanti militari del VenezuelaLa presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodríguez ha annunciato di aver sostituito tutti ... msn.com Venezuela: Delcy Rodriguez licenzia Vladimir Padrino, il ministro della DifesaIl presidente ad interim scuote la leadership di Caracas dopo avere rimosso già un altro dei fedelissimi di Maduro, Diosdado Cabello View on euronews ... msn.com