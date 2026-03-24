Caracas dormiva ancora: scuole chiuse, lavoratori a casa per la vittoria della nazionale del Venezuela al Classico mondiale di baseball, lo sport più diffuso nel Paese sudamericano. In diretta social Delcy Rodríguez aveva proclamato il 18 marzo “Festa nazionale” e persino Donald Trump esultava rilanciando la boutade del “51 Stato”, trascinando con sé i riflettori, fissi sulla guerra in Medioriente. La macchina del regime però non si è fermata e, nella distrazione generale, ha improvvisamente rimosso sette ministri e tutto l’Alto comando militare. La prima testa a cadere è quella del ministro della Difesa, Vladimir Padrino López, per il quale gli Usa offrono una ricompensa di 15 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, la purga di Delcy Rodríguez: rimossi vertici militari e ministri. E Caracas riapre i rubinetti del petrolio agli Usa

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