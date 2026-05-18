Vela Ugolini Giubilei vincono il Mondiale! Cosa succede verso Los Angeles 2028
Due equipaggi si sono aggiudicati il titolo mondiale di vela, portando a casa la medaglia d’oro in una competizione internazionale. La vittoria apre nuovi scenari per le future selezioni e può influenzare le decisioni della federazione nazionale riguardo alle prossime tappe. Al momento, non sono state annunciate modifiche ufficiali o piani per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028. La vittoria rappresenta comunque un risultato di rilievo nel panorama della vela internazionale.
UgoliniGiubilei scrivono la storia e vincono il Mondiale: cosa succede ora e quali potrebbero essere le scelte della Federazione Non è solo una medaglia d’oro. Ma una vera e propria dichiarazione d’intenti scritta sull’acqua di Quiberon, di quelle che possono cambiare il corso e la storia. Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, dopo anni di crescita costante all’ombra dei fuoriclasse Ruggero Tita e Caterina Banti, hanno finalmente infranto il tetto di cristallo: il 17 maggio 2026, nel Nacra 17, l’Italia ha i nuovi campioni del mondo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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