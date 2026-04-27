L’Italia ha partecipato alla 57ma Semaine Olympique Française, seconda tappa del Grand Slam Sailing 2026, che si è svolta nella baia di Hyeres. La regata ha visto il ritorno in gara della coppia formata da Tita e Banti, che si conferma tra le migliori al mondo. L’evento rappresenta un passo importante in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, con le squadre italiane che continuano a dimostrare il loro valore nel circuito internazionale di vela olimpica.

L’Italia esce con grande soddisfazione dalla 57ma Semaine Olympique Française, seconda tappa del Grand Slam Sailing 2026 (massimo circuito internazionale di vela olimpica) andata in scena come da tradizione nella baia di Hyeres. L’ambiziosa flotta azzurra ha recitato un ruolo da protagonista in almeno sei classi su dieci, ottenendo tanti piazzamenti nelle posizioni di vertice e vincendo il “medagliere” della kermesse grazie a 3 primi e 2 secondi posti (l’unico altro Paese con almeno due successi è l’Australia). Un bilancio dunque estremamente positivo per la Nazionale italiana, che può guardare con fiducia alle varie rassegne continentali e iridate dei prossimi mesi ma in particolare al percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, l’Italia ritrova Tita/Banti a Hyeres e si conferma una superpotenza mondiale verso Los Angeles 2028

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