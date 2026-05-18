In otto anni, l’Italia ha conquistato sei titoli mondiali nel beach volley, con successi che vanno dal 2018 al 2026. Recentemente, Ugolini e Giubilei hanno ottenuto la vittoria che ha loro permesso di eliminare un peso e di qualificarsi per il prossimo Mondiale. Nel frattempo, si svolge un acceso confronto tra le coppie TitaBanti e altre coppie italiane, in vista di una possibile partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. La scena nazionale si prepara a nuovi sfide e opportunità nel settore.

Da Aarhus 2018 a Quiberon 2026. In otto anni l’Italia ha collezionato la bellezza di sei titoli mondiali (su nove edizioni) nel Nacra 17 con tre equipaggi diversi, a dimostrazione dell’estrema competitività della flotta azzurra in una classe tutto sommato giovane che ha fatto il suo debutto olimpico a Rio 2016. Dopo Ruggero TitaCaterina Banti (2018 e poi tripletta 2022-2024) e Vittorio BissaroMaelle Frascari (2019), ieri ce l’hanno fatta anche Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei. La coppia romana ha coronato finalmente un lungo percorso di crescita, caratterizzato da una sfavillante carriera giovanile e da un ottimo impatto anche alle regate internazionali senior seppur nell’ombra dei dominatori TitaBanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ugolini/Giubilei si tolgono un peso e vincono il Mondiale. Ballottaggio serrato con Tita/Banti verso Los Angeles 2028

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