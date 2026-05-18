Ugolini Giubilei si tolgono un peso e vincono il Mondiale Ballottaggio serrato con Tita Banti verso Los Angeles 2028
In otto anni, l’Italia ha conquistato sei titoli mondiali nel beach volley, con successi che vanno dal 2018 al 2026. Recentemente, Ugolini e Giubilei hanno ottenuto la vittoria che ha loro permesso di eliminare un peso e di qualificarsi per il prossimo Mondiale. Nel frattempo, si svolge un acceso confronto tra le coppie TitaBanti e altre coppie italiane, in vista di una possibile partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. La scena nazionale si prepara a nuovi sfide e opportunità nel settore.
Da Aarhus 2018 a Quiberon 2026. In otto anni l’Italia ha collezionato la bellezza di sei titoli mondiali (su nove edizioni) nel Nacra 17 con tre equipaggi diversi, a dimostrazione dell’estrema competitività della flotta azzurra in una classe tutto sommato giovane che ha fatto il suo debutto olimpico a Rio 2016. Dopo Ruggero TitaCaterina Banti (2018 e poi tripletta 2022-2024) e Vittorio BissaroMaelle Frascari (2019), ieri ce l’hanno fatta anche Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei. La coppia romana ha coronato finalmente un lungo percorso di crescita, caratterizzato da una sfavillante carriera giovanile e da un ottimo impatto anche alle regate internazionali senior seppur nell’ombra dei dominatori TitaBanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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