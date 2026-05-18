Durante la puntata di Domenica In del 17 maggio 2026, Roberto Vecchioni ha condiviso alcuni dettagli sulla scomparsa del figlio Arrigo, avvenuta nell’aprile del 2023 all’età di 36 anni. Il cantautore ha spiegato che, anche dopo tre anni, lui e il figlio continuano a parlare ogni sera, mantenendo un contatto quotidiano. Arrigo Vecchioni aveva affrontato da tempo un disturbo bipolare, che si è rivelato decisivo nella sua decisione finale.

Ospite di Mara Venier a Domenica In, nella puntata del 17 maggio 2026, Roberto Vecchioni ha parlato apertamente del figlio Arrigo, scomparso nell’aprile del 2023 all’età di 36 anni dopo una lunga lotta contro il disturbo bipolare, che l’ha portato a togliersi la vita. Un dolore che non si è mai spento, ma che la famiglia ha cercato di veicolare diversamente, aiutando chi si trova ad affrontare lo stesso dramma. “Arrigo non c’è più perché ha avuto un momento drammatico della sua vita e se n’è andato”, ha raccontato Vecchioni, come riporta Adnkronos. Il legame con il figlio, però, non si è mai interrotto. “Lui è dentro di me, mi parla. La sera... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Vecchioni e il figlio Arrigo, scomparso tre anni fa: “La sera parliamo ancora”

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