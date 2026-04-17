Il Vaticano la più antica potenza informativa del mondo

Il volume in questione si propone di analizzare il ruolo storico e culturale del Vaticano come una delle più antiche fonti di informazione al mondo. Attraverso un approccio diretto, il testo cerca di distinguere tra interpretazioni superficiali e la reale funzione di questa istituzione nel corso dei secoli. L’autore si impegna a presentare i fatti senza lasciarsi coinvolgere da fraintendimenti o teorie complottistiche, offrendo una prospettiva più oggettiva e approfondita.

C’è un merito che va riconosciuto subito a questo volume: prova a sottrarre il Vaticano sia alla devozione pigra sia al gusto infantile del complotto. Ed è già molto. Perché appena si pronunciano insieme le parole Vaticano e intelligence, il dibattito scivola quasi sempre in due fossi: da una parte l’agiografia, dall’altra la letteratura del sospetto. Mario Caligiuri e gli autori raccolti in Il Vaticano e l’intelligence. Osservatore e osservato nella storia politica della Santa Sede scelgono invece una strada più difficile e più feconda: trattare il tema come materia scientifica, storica e politica, mostrando che la Santa Sede non è un semplice oggetto di curiosità, ma un nodo strutturale della storia occidentale e dunque, inevitabilmente, anche della storia dell’informazione, della diplomazia e dei servizi.🔗 Leggi su It.insideover.com

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