Il Vangelo del 3 maggio 2026 ricorda che “Io sono la vite, voi i tralci” e spiega il significato della potatura come gesto di cura. Spesso si confonde il dolore derivante dalle difficoltà con l’abbandono, ma questa immagine invita a comprendere come le difficoltà siano parte di un processo di crescita. Non vengono fatte deduzioni o commenti, si presenta semplicemente il messaggio del passo evangelico.

Spesso confondiamo il dolore con l’abbandono, ma il Vangelo di oggi ci svela che la potatura è il massimo segno di cura che Dio ha per noi. Ascoltiamo il commento di Don Luigi Maria Epicoco. Gesù si presenta come la vera vite, ma la sua promessa contiene un paradosso: il tralcio che porta frutto viene potato. Com’è possibile che Dio intervenga proprio quando le cose vanno bene? Non è un castigo, ma il modo in cui l’Agricoltore libera la nostra vita dal superfluo affinché la nostra gioia sia piena. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 3 maggio 2026: “Io sono la vite, voi i tralci”, il segreto per portare frutto

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