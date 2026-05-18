Vandali scatenati al cimitero | devastata la cappella distrutto l’altare

Un episodio di vandalismo si è verificato durante il giorno in un cimitero del Bresciano, precisamente nella frazione Duomo di Rovato. Ignoti hanno preso di mira la cappella interna, causando danni alla struttura. La devastazione ha interessato anche l’altare, che è stato distrutto durante il raid. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali responsabilità o motivazioni dietro l’azione. La scoperta dei danni ha portato le autorità a intervenire per verificare quanto accaduto.

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