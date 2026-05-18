Vandali scatenati al cimitero | devastata la cappella distrutto l’altare
Un episodio di vandalismo si è verificato durante il giorno in un cimitero del Bresciano, precisamente nella frazione Duomo di Rovato. Ignoti hanno preso di mira la cappella interna, causando danni alla struttura. La devastazione ha interessato anche l’altare, che è stato distrutto durante il raid. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali responsabilità o motivazioni dietro l’azione. La scoperta dei danni ha portato le autorità a intervenire per verificare quanto accaduto.
Ancora un episodio di vandalismo ai danni di un cimitero del Bresciano. Questa volta il raid è avvenuto in pieno giorno al camposanto della frazione Duomo di Rovato, dove ignoti hanno preso di mira la cappella interna.Raid in pieno giornoI vandali hanno devastato l’altare, spaccandolo in più. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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