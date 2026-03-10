Vandali scatenati in paese | auto danneggiate e finestrini in frantumi

A Collebeato, i residenti segnalano da giorni atti di vandalismo che hanno coinvolto diverse automobili nel paese. Le auto sono state danneggiate con finestrini frantumati, presumibilmente usando pietre o altri oggetti contundenti. Le segnalazioni si moltiplicano sui social network, dove i cittadini condividono le proprie esperienze riguardo a questo fenomeno che si sta verificando in modo ripetuto.

Vandali in azione ormai da giorni a Collebeato: su Facebook si moltiplicano le segnalazioni. Sono già diverse le automobili colpite, più o meno sempre con lo stesso modus operandi: i finestrini delle vetture frantumati forse con una pietra o con altro oggetto contundente. È successo in più occasioni nella zona di Via De Gasperi, dove c'è il ristorante La Cantina di Irene: ma anche dall'altra parte della strada, in Via Roma, nel parcheggio delle Poste. Qui c'è chi riferisce di aver parcheggiato la propria auto solo per pochi minuti, per sbrigare una commissione, per poi tornare al veicolo e trovare la brutta sorpresa. In altre occasioni gli ignoti vandali agirebbero invece di notte, approfittando delle auto posteggiate all'esterno nel buio della sera. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

