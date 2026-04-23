Vandali scatenati a Japigia nuovo raid nella Pineta di San Luca | Distrutto un simbolo di rinascita
A Japigia, nel quartiere di Bari, si è verificato un nuovo episodio di vandalismo nella pineta di San Luca. Durante l’azione, è stata danneggiata una struttura in muratura situata al centro dei giardini pubblici, che rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale. Questo intervento si aggiunge a una serie di atti simili che hanno interessato l’area negli ultimi tempi.
Ennesima devastazione, la pineta di San Luca colpita ancora dai vandali. Nello spazio di verde pubblico posizionato nel quartiere Japigia di Bari, in via Giustina Rocca, è stata presa di mira la struttura in muratura presente al centro dei giardini.Nuovo raid vandalicoNon si tratta di una novità.🔗 Leggi su Baritoday.it
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