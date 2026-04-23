Vandali scatenati a Japigia nuovo raid nella Pineta di San Luca | Distrutto un simbolo di rinascita

A Japigia, nel quartiere di Bari, si è verificato un nuovo episodio di vandalismo nella pineta di San Luca. Durante l’azione, è stata danneggiata una struttura in muratura situata al centro dei giardini pubblici, che rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale. Questo intervento si aggiunge a una serie di atti simili che hanno interessato l’area negli ultimi tempi.