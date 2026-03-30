Nella Garfagnana e nella Media Valle sono stati effettuati controlli in vari locali, con il risultato di numerose sanzioni e alcune denunce. Durante le ispezioni sono state riscontrate mancanze nelle misure di prevenzione incendi, problemi strutturali e irregolarità nella conservazione degli alimenti. È stata anche disposta una sospensione dell’attività e applicata una multa di 7.000 euro.

Garfagnana (Lucca), 30 marzo 2026 – Controlli mirati nei locali della Garfagnana e della Media Valle hanno fatto emergere diverse violazioni in materia di prevenzione incendi, carenze strutturali e irregolarità nella conservazione degli alimenti. Denunciati due titolari, sospeso un locale e sanzioni per oltre 7mila euro. È questo il bilancio di una serie di controlli a locali e pubblici esercizi svolti dai carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, insieme ai reparti speciali Nas e Nil, ai vigili del fuoco, alla polizia locale e all'Asl Toscana nord ovest. I controlli. I controlli hanno interessato in particolare due note attività della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Controlli nei locali in Garfagnana: denunce, una sospensione e multe da 7mila euro

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