Valeria Marini hot | Ho fatto sesso con due uomini mi masturbo ogni giorno succhia clitoride mio sex toy preferito ho squirtato

Da ilgiornaleditalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valeria Marini ha condiviso dettagli sulla propria vita sessuale in un'intervista, parlando di aver avuto rapporti con due uomini e di pratiche personali come il masturbarsi ogni giorno e l'uso di un sex toy. Ha anche riferito di aver sperimentato uno squirt durante un momento di intimità. La showgirl, che ha 59 anni, ha risposto a domande sui propri comportamenti e abitudini, offrendo un quadro diretto e senza filtri sulla propria sfera privata.

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La showgirl 59enne ha rivelato apertamente dettagli sulla propria vita sessuale parlando della prima volta, delle esperienze a tre, dell'autoerotismo: "Con un uomo non smetto di fare l'amore finché non raggiungo l'orgasmo" L'attrice e showgirl Valeria Marini, oggi 59enne, ha raccontato la pro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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