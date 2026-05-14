Valeria Marini senza tabù | Con due uomini? È stato bellissimo meglio che con due donne Sex toy? Ne ho uno preferito

Valeria Marini si lascia andare a dichiarazioni senza filtri, parlando di esperienze intime e preferenze personali. In un'intervista senza tabù, l'attrice ha raccontato di aver vissuto momenti felici con due uomini, ritenendoli migliori rispetto a quelli con due donne. Ha anche parlato del suo rapporto con un sex toy, rivelando di averne uno preferito. La conversazione si svolge in un tono diretto, lontano dagli stereotipi televisivi.

Un ritratto inedito, lontano dai cliché della televisione generalista e immerso in una dimensione di totale apertura. Valeria Marini è la protagonista della prima puntata della nuova stagione di “Privé by MOW ed Escort Advisor”, il videocast condotto dal direttore Moreno Pisto. In un dialogo.🔗 Leggi su Today.it

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Valeria Marini senza filtri: "Con due uomini? È stato bellissimo, meglio che con due donne. Sex toy? Ne ho uno preferito"Un ritratto inedito, lontano dai cliché della televisione generalista e immerso in una dimensione di totale apertura.

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