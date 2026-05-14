Valeria Marini senza filtri | Con due uomini? È stato bellissimo meglio che con due donne Sex toy? Ne ho uno preferito
Valeria Marini ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita sentimentale, affermando che è stato molto bello vivere esperienze con due uomini, considerandolo migliore rispetto a quelle con due donne. Ha anche parlato dei suoi oggetti preferiti, menzionando di possedere un sex toy che preferisce rispetto agli altri. La cantante e showgirl si è aperta senza filtri, offrendo uno sguardo differente rispetto alle immagini tipiche della televisione.
Un ritratto inedito, lontano dai cliché della televisione generalista e immerso in una dimensione di totale apertura. Valeria Marini è la protagonista della prima puntata della nuova stagione di “Privé by MOW ed Escort Advisor”, il videocast condotto dal direttore Moreno Pisto. In un dialogo.🔗 Leggi su Today.it
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Il buongiorno di Valeria Marini dalla casa del Grande Fratello? Diciamo che il risveglio senza filtri è più forte del caffè Però tranquilli… ufficialmente gliene danno ancora 38! E la cosa importante è che… è sopravvissuta alla notte #ValeriaMarini facebook
Cosa sta succedendo? Qualcuno tolga photoshop a Valeria Marini #valeriamarini #gfvip #filtri #photoshop #ritocco x.com
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