Valeria Marini senza filtri | Con due uomini? È stato bellissimo meglio che con due donne Sex toy? Ne ho uno preferito

Valeria Marini ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita sentimentale, affermando che è stato molto bello vivere esperienze con due uomini, considerandolo migliore rispetto a quelle con due donne. Ha anche parlato dei suoi oggetti preferiti, menzionando di possedere un sex toy che preferisce rispetto agli altri. La cantante e showgirl si è aperta senza filtri, offrendo uno sguardo differente rispetto alle immagini tipiche della televisione.

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