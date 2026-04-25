Lajatico si conferma il Comune più ricco della Toscana e si posiziona al secondo posto a livello nazionale, secondo una classifica sui redditi. Forte dei Marmi si distingue come una delle località più abbienti, rappresentando un punto di riferimento nel settore del lusso. La classifica si basa sui dati relativi ai redditi delle famiglie e alle proprietà immobiliari delle diverse zone della regione.

Firenze, 25 aprile 2026 – Lajatico si conferma il Comune più ricco della Toscana (e il secondo in Italia). Lo si apprende dai dati diffusi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze*, sulla base dei redditi dichiarati nel 2025, con anno di imposta 2024. Il paese di Andrea Bocelli in Valdera continua a crescere: il reddito medio pro capite si attesta infatti a 69.475 euro (nel 2025 era 58.358 euro, due anni fa 52.955 euro). Leggi anche: Forte dei Marmi calamita d’oro: sceicchi e miliardari russi, chi sono i nuovi Paperoni Nella classifica nazionale Lajatico è secondo solo al comune di Maccastorna, in provincia di Lodi, con 72.684 euro. Ma c’è da sottolineare comunque che in base ai dati pubblicati dal Mef, Maccastorna è sì il Comune più ricco d’Italia, ma è anche il 28esimo più piccolo in Italia, con appena 76 contribuenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chi sono i più ricchi in Toscana, la classifica dei redditi: Lajatico e Forte dei Marmi vincono la sfida del lusso

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