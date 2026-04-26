Oggi si concluda la stagione regolare in Promozione con due partite che vedono le formazioni versiliesi tranquille, mentre le squadre avversarie sono impegnate in sfide decisive per evitare i playout. Al “Necchi-Balloni” si svolge anche una festa con molti giovani presenti, mentre nel frattempo il Pietrasanta affronta la sua avversaria nei playoff, dopo aver scoperto le rivali di questa fase.

In Promozione è l’epilogo della regular season: nella 30ª giornata la chiusura per le due versiliesi è di totale relax mentre le rispettive avversarie odierne sono in piena lotta per evitare i playout. Inizio per tutti alle 16. Tutta l’attenzione del girone A è sulla lotta al vertice fra la Lampo Meridien (prima a 59 punti, quota a cui è rimasta dopo aver perso l’ultimo match con la San Marco Avenza 2-1 prendendo il gol-partita mercoledì nel recupero dei 20 minuti finali dopo la sospensione di domenica scorsa al 70’ sull’1-1 per l’infortunio dell’arbitro) e la matricola Jolo (seconda a 58). Il Pietrasanta (54 punti) invece è terzo sicuro e attende soltanto di conoscere quale sarà la sua avversaria nella semifinale playoff tra il Montelupo ed il Pontebuggianese.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione: chiusura di stagione con festa e tanti giovani al “Necchi-Balloni“ per il Forte dei Marmi. Il Pietrasanta oggi scopre l’avversaria playoff

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