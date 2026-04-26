Promozione | chiusura di stagione con festa e tanti giovani al Necchi-Balloni per il Forte dei Marmi Il Pietrasanta oggi scopre l’avversaria playoff
Oggi si concluda la stagione regolare in Promozione con due partite che vedono le formazioni versiliesi tranquille, mentre le squadre avversarie sono impegnate in sfide decisive per evitare i playout. Al “Necchi-Balloni” si svolge anche una festa con molti giovani presenti, mentre nel frattempo il Pietrasanta affronta la sua avversaria nei playoff, dopo aver scoperto le rivali di questa fase.
In Promozione è l’epilogo della regular season: nella 30ª giornata la chiusura per le due versiliesi è di totale relax mentre le rispettive avversarie odierne sono in piena lotta per evitare i playout. Inizio per tutti alle 16. Tutta l’attenzione del girone A è sulla lotta al vertice fra la Lampo Meridien (prima a 59 punti, quota a cui è rimasta dopo aver perso l’ultimo match con la San Marco Avenza 2-1 prendendo il gol-partita mercoledì nel recupero dei 20 minuti finali dopo la sospensione di domenica scorsa al 70’ sull’1-1 per l’infortunio dell’arbitro) e la matricola Jolo (seconda a 58). Il Pietrasanta (54 punti) invece è terzo sicuro e attende soltanto di conoscere quale sarà la sua avversaria nella semifinale playoff tra il Montelupo ed il Pontebuggianese.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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