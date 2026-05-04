In un'intervista, un'attrice parla del suo ruolo nella serie televisiva, raccontando l'esperienza tra set e momenti di solitudine. Descrive come abbia interpretato il personaggio di Marta, evidenziando la voglia di non sentirsi esclusa. Tra ricordi di lavorare sul set e la riflessione sul proprio percorso, l'attrice condivide le sfide e le emozioni legate alla recitazione e alla ricerca di sé stessa.

L’attrice Valentina Bivona arriva all’intervista esclusiva per Virgilio Notizie portandosi addosso una doppia stratificazione: quella di una giovane donna nel pieno di una fase di definizione personale e quella di un personaggio, Marta, che dentro la nuova stagione della serie di Canale 5 I Cesaroni sembra incarnare proprio quella stessa tensione tra identità e appartenenza. Parlare con lei significa entrare in uno spazio in cui i confini tra esperienza vissuta e interpretazione si fanno sottili. Non perché coincidano, ma perché si sfiorano continuamente. Marta non è Valentina Bivona, eppure esiste un punto in cui le due si riconoscono: nella complessità delle emozioni, nella fatica di decifrarle, nel bisogno di trovare un equilibrio tra ciò che si è e ciò che si sta diventando.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Valentina Bivona, l’intervista alla Marta dei Cesaroni: “L’ambizione è il motore del sogno”

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