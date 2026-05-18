La truffa del finto carabiniere arriva in Val Gardena | protagonista un napoletano
Nella Val Gardena sono stati sventati due tentativi di truffa da parte di persone che si spacciavano per appartenenti alle forze dell'ordine. I carabinieri di Ortisei hanno denunciato una donna di 30 anni, residente a Roma, e un uomo di 48 anni proveniente dalla provincia di Napoli. La frode coinvolgeva probabilmente cittadini locali, con i sospetti che si siano verificati più episodi. Le indagini sono in corso per verificare eventuali altri tentativi e per accertare eventuali collegamenti tra i due soggetti.
I carabinieri della Stazione di Ortisei hanno sventato l'ennesima frode del finto carabiniere, denunciando una donna di 30 anni residente a Roma e un uomo di 48 anni della provincia di Napoli. L'operazione ha permesso di recuperare e restituire a un cittadino truffato la somma di oltre 16.000. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
'TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE': ARRIVA LA POLIZIA E DENUNCIA DUE ITALIANI | 18/02/2026
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