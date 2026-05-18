La truffa del finto carabiniere arriva in Val Gardena | protagonista un napoletano

Nella Val Gardena sono stati sventati due tentativi di truffa da parte di persone che si spacciavano per appartenenti alle forze dell'ordine. I carabinieri di Ortisei hanno denunciato una donna di 30 anni, residente a Roma, e un uomo di 48 anni proveniente dalla provincia di Napoli. La frode coinvolgeva probabilmente cittadini locali, con i sospetti che si siano verificati più episodi. Le indagini sono in corso per verificare eventuali altri tentativi e per accertare eventuali collegamenti tra i due soggetti.

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