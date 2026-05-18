Dopo la vittoria di Jannik Sinner nell’ATP Masters 1000 di Roma, il suo allenatore ha commentato il risultato affermando che il tennista sta facendo la storia e che aveva una pressione enorme da gestire. Ha sottolineato come sia stato speciale vedere il giocatore ottenere risultati così significativi in così pochi anni di carriera. La partita si è conclusa con Sinner che ha conquistato il titolo, confermando il suo ruolo tra i protagonisti del circuito.

Ieri sera, dopo il trionfo di Jannik Sinner nell’ATP Masters 1000 di Roma, il suo coach, Simone Vagnozzi, è stato intervistato da Sky Sport: l’allenatore del numero 1 del mondo ha sottolineato la pressione con cui l’azzurro ha giocato gli Internazionali d’Italia e l’importanza dell’affiatamento all’interno del suo team. I grandi risultati raggiunti da Sinner negli ultimi tempi: “ Incredibile quello che sta facendo da diversi mesi, arrivare a Roma con tanta pressione e vincere: sta facendo la storia. Nel 2022 ho iniziato questa avventura con Jannik e pensare che in così poco tempo ottenesse tutti questi risultati è speciale “. Il segreto di Sinner e del suo team: “ Mi rende orgoglioso, la sua forza mentale è incredibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vagnozzi: “Sinner sta facendo la storia, aveva una pressione incredibile. Speciale che abbia fatto tutto questo in pochi anni”

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Jannik Sinners Shocking Public Reveal Stuns Tennis Fans! LIVE BREAKING NEWS

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Le parole di Simone Vagnozzi ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la vittoria di Sinner a Roma È incredibile quello che sta facendo da diversi mesi ed è anche arrivato a Roma con la pressione addosso. Sta facendo la storia. Nel 2022 ho iniziato con lui in quest x.com

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Ho trovato alcuni commenti interessanti del 2022 quando Vagnozzi è stato confermato come allenatore di Sinner reddit

Vagnozzi: Sinner è incredibile, sta facendo la storia. VIDEOSimone Vagnozzi al microfono di Sky Sport dopo il trionfo di Jannik Sinner a Roma: E' incredibile quello che sta facendo, è arrivato qui con tutta la pressione addosso e ha vinto ancora. Sta facendo ... sport.sky.it