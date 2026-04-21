Nella casa del Grande Fratello Vip, si è verificato un momento di forte tensione emotiva quando Francesca Manzini ha rivolto parole dure nei confronti di un’altra concorrente, accusandola di recitare e di fare una pessima figura. La donna ha esclamato: “Basta caz*o! Sta facendo una pessima figura, è una recita. Questo è lo scotto da pagare quando vuoi…”. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori.

Momento di forte tensione emotiva nella casa del Grande Fratello Vip, dove Francesca Manzini è stata protagonista di un acceso sfogo. In lacrime, l’artista si è rivolta a Raimondo Todaro, confidando le proprie insicurezze sentimentali e il timore di non riuscire a trovare un uomo disposto ad amarla per la sua vera natura. Nel corso . L'articolo Francesca Manzini, la sorella tuona: “Basta caz*o! Sta facendo una pessima figura, è una recita. Questo è lo scotto da pagare quando vuoi.” proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Manzini in lacrime (VIDEO): “Dimmi la verità, sono un ces*o? Todaro risponde: “Non credi in te stessa, ti sei lasciata andare.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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