L’arbitraggio nel calcio sta vivendo un cambiamento radicale: le immagini e le decisioni vengono sempre più spesso contestate, con l’uso della tecnologia che sostituisce in parte il ruolo dell’arbitro. La presenza degli assistenti video e delle immagini in tempo reale ha rivoluzionato le modalità di intervento in campo, portando a un’attenzione costante sui dettagli e modificando il modo di gestire le partite.

Ormai è solo "l'ha toccato o non l'ha toccato". È il calcio per fotogrammi. Il senso complessivo dell'azione è bello che andato. In un simile contesto, è ovvio che la teatralità del calciatore assuma una rilevanza fondamentale Db Milano 14032026 - campionato di calcio serie A Inter-Atalanta foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Gianluca Manganiello-Yann Sommer-Denzel Dumfries C’era una volta McLuhan che con la sua celebre frase indirizzò e ancora condiziona – da sessant’anni – la sociologia e lo studio della comunicazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’arbitraggio è una perenne ecografia. L’arbitro sta facendo la fine del medico che ausculta, ascolta e visita: sta sparendo

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