In tre anni, circa 300 milioni di euro sono stati spesi per acquistare giocatori considerati mediocri o inadeguati, secondo le analisi di alcuni esperti. La cifra evidenzia un investimento importante nel mercato dei trasferimenti, ma non sembra aver portato risultati all’altezza delle aspettative. La scelta di alcuni profili ha suscitato confronti con altre società di livello inferiore, come l’Udinese, piuttosto che con i club di vertice. La questione riguarda le strategie di mercato adottate e le valutazioni sui giocatori acquisiti.

. Le parole del giornalista. Il direttore Guido Vaciago usa parole durissime nel suo editoriale odierno sulle colonne di Tuttosport. L’analisi si concentra inevitabilmente sulla clamorosa disfatta interna della Juventus contro la Fiorentina, un passo falso che rischia di estromettere definitivamente i bianconeri dalla prossima edizione della Champions League: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Ieri la Juve ha perso ottanta milioni di euro. Anche la faccia e l’onore, e questo è ciò che conta di più per i tifosi, tuttavia quel buco da ottanta milioni allunga sul futuro della squadra una nube pure più cupa del loro umore ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vaciago: «300 milioni in tre anni per prendere giocatori mediocri o inadeguati, nessuno è da Juve. Sembra l’Udinese»

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