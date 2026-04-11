Milan-Udinese parla Saelemaekers | Dobbiamo prendere i tre punti è la cosa più importante

Prima della partita tra Milan e Udinese, il centrocampista rossonero ha dichiarato che ottenere i tre punti è la priorità. L’intervista è stata trasmessa su 'Milan TV', dove il calciatore ha espresso l’obiettivo di vincere la partita. Non sono state fornite ulteriori considerazioni o commenti sullo svolgimento della partita o sulle strategie della squadra.

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' nel pre partita della sfida tra Milan e Udinese valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco le sue parole dallo stadio 'San Siro' di Milano. Sulla partita: "Non fa mai piacere perdere, soprattutto contro una big contro il Napoli, ma abbiamo rimesso subito la testa al lavoro. Come tutte le altre partite sarà decisiva. Dobbiamo prendere i tre punti è la cosa più importante. Fortunati ad avere i nostri tifosi. Io provo sempre a crescere fuori e dentro al campo, mi fa piacere che lo ha notato anche l'allenatore".🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese, parla Saelemaekers: “Dobbiamo prendere i tre punti è la cosa più importante” Tomori non ha dubbi: «A questo punto della stagione è importante prendere i tre punti. Potevamo chiudere la partita prima»Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma…Svelato il... Locatelli esulta dopo Udinese Juve: «Tre punti determinanti in trasferta. Dobbiamo continuare così per il nostro obiettivo» – FOTOdi Redazione JuventusNews24Locatelli festeggia sui social la vittoria contro l’Udinese e chiede ai compagni di continuare così per raggiungere...