tre milioni sul piatto per prendere titon

Sul mercato c’è il ristorante Titon, una delle attività più antiche di Cesenatico, con una storia che risale al 1954. L’azienda, considerata un punto di riferimento locale, viene messa in vendita con un’offerta di tre milioni di euro. La struttura rappresenta un pezzo importante della tradizione gastronomica della zona, mantenendo intatto il suo ruolo nel tempo.

E’ in vendita una delle attività storiche di Cesenatico. È il ristorante Titon, un’azienda considerata una vera e propria istituzione, in quanto venne fondata prima del boom del turismo, ben settantadue anni fa, nel lontano 1954. Siamo in via Marino Moretti, sull’asta di Ponente del porto canale, nel cuore del borgo di pescatori. Qui da sempre la vita di tutti i giorni e le abitudini dei residenti, sono strettamente legate proprio alle attività della marineria, con i pescherecci che caratterizzano l’intero ambiente ed i ristoranti ed i locali affacciati sul porto canale. La vendita riguarda sia i muri che l’attività ristorativa, completa di tutti gli arredi e di tutte le attrezzature. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

