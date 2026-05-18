Vaccini HPV e morbillo Ausl Romagna richiama giovani e adulti non immunizzati

L’Azienda Usl della Romagna ha inviato negli ultimi giorni inviti alla vaccinazione contro il papillomavirus-Hpv e il morbillo a giovani e adulti non immunizzati. Le comunicazioni sono state recapitate tramite fascicolo sanitario elettronico o tramite SMS alle ragazze nate tra il 2001 e il 2007 e ai ragazzi nati nel 2006 e 2007, che in passato non avevano ricevuto la vaccinazione. Le campagne di richiamo coinvolgono queste fasce di età per aumentare la copertura vaccinale.

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