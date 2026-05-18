Vaccini HPV e morbillo Ausl Romagna richiama giovani e adulti non immunizzati
L’Azienda Usl della Romagna ha inviato negli ultimi giorni inviti alla vaccinazione contro il papillomavirus-Hpv e il morbillo a giovani e adulti non immunizzati. Le comunicazioni sono state recapitate tramite fascicolo sanitario elettronico o tramite SMS alle ragazze nate tra il 2001 e il 2007 e ai ragazzi nati nel 2006 e 2007, che in passato non avevano ricevuto la vaccinazione. Le campagne di richiamo coinvolgono queste fasce di età per aumentare la copertura vaccinale.
L’Azienda Usl della Romagna ha inviato nei giorni scorsi inviti alla vaccinazione contro il papillomavirus-Hpv attraverso fascicolo sanitario elettronico o Sms alle ragazze nate tra il 2001 e il 2007 e ai ragazzi nati nel 2006 e 2007 mai vaccinati in passato. La vaccinazione contro il papilloma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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