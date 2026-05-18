Va sempre peggio Carlos Alcaraz succede dopo il trionfo di Sinner a Roma
Dopo la vittoria di Sinner a Roma, si registra un aumento delle settimane consecutive in vetta alla classifica ATP. Attualmente, il tennista italiano è fermo a 72 settimane di leadership, un dato che supera ogni precedente record nel circuito. Nel frattempo, Carlos Alcaraz ha dichiarato che la situazione nel circuito sta peggiorando, senza specificare ulteriori dettagli. La classifica, che vede Sinner saldamente al primo posto, continua a essere oggetto di attenzione per i risultati ottenuti e le dichiarazioni dei protagonisti.
C’è un numero che più di tutti racconta il momento straordinario del tennis mondiale: 72. Sono le settimane consecutive in cui Jannik Sinner domina la classifica Atp, un regno sempre più solido che oggi, lunedì 18 maggio, assume i contorni di qualcosa di storico. Non è più solo leadership, ma un vero e proprio dominio assoluto, costruito settimana dopo settimana con risultati che stanno riscrivendo i record. >> Incidente stradale choc, l’attrice muore tra le lamiere: l’annuncio della famiglia E se i numeri non mentono, quelli dell’altoatesino parlano chiaro: 14.700 punti in classifica e una distanza siderale dai rivali. Una vetta che sembra irraggiungibile, soprattutto osservando quello che è accaduto negli ultimi mesi, con una continuità di rendimento mai vista prima nell’era moderna del tennis. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
CZY IGA WITEK JEST JU GOTOWA NA ZWYCISTWO W ROLAND GARROS SIDOR I KOSTYRA ANALIZUJ RZYM
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sinner e l’abbraccio con Alcaraz a Miami: i complimenti di Carlos per il trionfo a Indian Wells
Sinner, come cambia il ranking dopo la vittoria a Roma? Alcaraz sempre più lontano, Jannik primo al mondo anche dopo WimbledonJannik Sinner ha vinto la finale degli Internazionali d'Italia contro Casper Ruud.
PANATTA: La stoccata ad Alcaraz sul piano tecnico e gestionale:È in crisi per un motivo, diciamoci la verità.... La sfida tra Sinner e Carlos Alcaraz, non è solo tecnica ma soprattutto mentale. Da quello che vedo, Sinner ha una dedizione assoluta per il t - Facebook facebook
Alcaraz su come arrivare a RG: Dovremo aspettare e vedere. Il prossimo test sarà cruciale, quindi stiamo facendo tutto il possibile per assicurarci che vada bene. Dopo il test, vedremo come sta l'infortunio e quali passi prendere successivamente. reddit
Carlos Alcaraz parla chiaro: Non sono intenzionato a diventare schiavo del tennisIl momento più delicato della carriera di Carlos Alcaraz arriva forse proprio quando tutto sembrava essersi incastrato alla perfezione. La vittoria agli ... oasport.it
Alcaraz sfiderà Sinner a Wimbledon: allarme rientrato in Spagna, l’indizio social sul rientro di CarlosRientrato in Spagna l'allarme sullo stop di Alcaraz, che potrebbe tornare in campo già al Queen's per preparare la sfida a Sinner a Wimbledon e salvare il tennis ... sport.virgilio.it