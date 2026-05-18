Va sempre peggio Carlos Alcaraz succede dopo il trionfo di Sinner a Roma

Dopo la vittoria di Sinner a Roma, si registra un aumento delle settimane consecutive in vetta alla classifica ATP. Attualmente, il tennista italiano è fermo a 72 settimane di leadership, un dato che supera ogni precedente record nel circuito. Nel frattempo, Carlos Alcaraz ha dichiarato che la situazione nel circuito sta peggiorando, senza specificare ulteriori dettagli. La classifica, che vede Sinner saldamente al primo posto, continua a essere oggetto di attenzione per i risultati ottenuti e le dichiarazioni dei protagonisti.

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