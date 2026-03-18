Sinner e l’abbraccio con Alcaraz a Miami | i complimenti di Carlos per il trionfo a Indian Wells

Da webmagazine24.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Miami, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono incontrati di nuovo dopo il successo di Sinner a Indian Wells. I due tennisti hanno condiviso un momento di affetto con un abbraccio, mentre Alcaraz ha rivolto complimenti al rivale per la vittoria in California. La sfida tra i due prosegue sul campo, con il torneo in corso.

(Adnkronos) – La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz riparte da Miami. Dopo il trionfo dell'azzurro nel Masters 1000 di Indian Wells, in Florida ci sarà un nuovo capitolo del confronto tra i due dominatori del tennis mondiale. Jannik, arrivato poche ore fa a Miami, ha già iniziato ad allenarsi in vista dell'esordio nel. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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