Sinner e l’abbraccio con Alcaraz a Miami | i complimenti di Carlos per il trionfo a Indian Wells

A Miami, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono incontrati di nuovo dopo il successo di Sinner a Indian Wells. I due tennisti hanno condiviso un momento di affetto con un abbraccio, mentre Alcaraz ha rivolto complimenti al rivale per la vittoria in California. La sfida tra i due prosegue sul campo, con il torneo in corso.

(Adnkronos) – La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz riparte da Miami. Dopo il trionfo dell'azzurro nel Masters 1000 di Indian Wells, in Florida ci sarà un nuovo capitolo del confronto tra i due dominatori del tennis mondiale. Jannik, arrivato poche ore fa a Miami, ha già iniziato ad allenarsi in vista dell'esordio nel. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Miami Open 2026: Jannik Sinner riparte dalla Florida dopo il trionfo a Indian WellsDopo il trionfo a Indian Wells, Jannik Sinner è pronto a tornare protagonista sul cemento americano. Leggi anche: Sinner arriva a Indian Wells: l'abbraccio con Draper, poi si rilassa così Contenuti e approfondimenti su Indian Wells Temi più discussi: Jannik Sinner, a Indian Wells, risponde sul campo a chi parlava di crisi; Sinner si sbarazza di Zverev e vola in finale a Indian Wells; Giri in pista e stessi valori: dietro la bromance tra Sinner e Antonelli; ATP Indian Wells, Sinner-Zverev: tutti i precedenti dal Roland Garros alle ATP Finals. Sinner vince l'Atp Indian Wells: Medvedev battuto in due setPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ... sport.sky.it Alcaraz e Sinner: Carlos abbraccia Jannik e si complimenta per la vittoria a Indian WellsL'incontro tra i due campioni durante gli allenamenti in vista del torneo di Miami ... msn.com Jannik Sinner entra nella storia del tennis. Con il trionfo a Indian Wells, l’azzurro diventa il più giovane di sempre a vincere tutti i principali tornei sul cemento. Una crescita impressionante, che ha colpito anche una leggenda del tennis come Brad Gilbert. - facebook.com facebook Dopo il trionfo nel Masters 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner mette nel mirino il secondo obiettivo dello swing nordamericano: il torneo di Miami, già vinto nel 2024 in finale con Grigor Dimitrov In palio punti importanti per la corsa alla vetta del ranking, alla v x.com