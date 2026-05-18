Sparatoria in centro islamico di San Diego ci sono due morti Il complesso ospita una scuola
Nella giornata di oggi si è verificata una sparatoria in un centro islamico nel centro di San Diego. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente dopo aver ricevuto una segnalazione di un uomo armato all’interno del complesso. L'evento ha causato due decessi e ha coinvolto anche una scuola presente nell’edificio. La polizia sta attualmente indagando sui motivi dell’accaduto e sta effettuando evacuazioni e controlli nella zona.
Sparatoria a San Diego, in California, dove un massiccio intervento della polizia è scattato dopo la segnalazione di un uomo armato. L’area è stata isolata. Si temono vittime, con alcuni media parlano di almeno due morti. L’Islamic Center è considerato la più grande moschea della contea locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: si temono vittime, operazione polizia in corso
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