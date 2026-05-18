Una sparatoria si è verificata in un centro islamico della città, portando all’intervento immediato delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, almeno una persona è rimasta ferita. La polizia ha dichiarato che la minaccia è stata neutralizzata e che non ci sono rischi attivi al momento. Le autorità stanno ancora indagando sui dettagli dell’incidente e stanno raccogliendo testimonianze sul luogo. Nessun’altra informazione sulle cause o sull’identità degli coinvolti è stata resa nota.

La polizia di San Diego sta intervenendo in seguito a una sparatoria in corso presso il Centro Islamico di San Diego. L’agente Anthony Carrasco ha dichiarato che si ritiene che alcune persone siano state colpite. Le riprese aeree televisive hanno mostrato una forte presenza di polizia all’esterno della moschea, che si trova in un quartiere prevalentemente residenziale, a circa 14 chilometri a nord del centro di San Diego. Il suo sito web afferma che si tratta della più grande moschea della contea di San Diego. Il complesso comprende la scuola Al Rashid, che, secondo il sito web, offre corsi di lingua araba, studi islamici e Corano. Almeno una persona sarebbe rimasta uccisa nella sparatoria avvenuta al Centro Islamico di San Diego. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, sparatoria in un Centro Islamico a San Diego: almeno una vittima. La polizia: “Minaccia neutralizzata”

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Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: si temono vittime, operazione polizia in corso

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