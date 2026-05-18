Nella città di Tarso, nel sud della Turchia, un uomo ha aperto il fuoco in un'area del distretto di Mersin. L'episodio ha causato la morte di almeno quattro persone e il ferimento di altre otto. La polizia ha intervenuto sul luogo dell’incidente e sta indagando sui motivi alla base dell’azione dell’autore. La zona è stata isolata e le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire i dettagli dell’accaduto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori aggiornamenti.

Un uomo ha aperto il fuoco nel distretto di Tarso, nella provincia di Mersin, nel sud della Turchia, uccidendo almeno 4 persone e ferendone altre 8. La polizia è sulle sue tracce con il supporto di elicotteri che stanno sorvolando la regione. Lo riporta Hurriyet. Il sospetto aggressore, identificato come M.Ö., si è recato al ristorante di proprietà di Sabri Pan, nel quartiere Kadelli Dörtler, e ha aperto il fuoco con un’arma. A seguito della sparatoria, il titolare dell’attività commerciale Sabri Pan è morto in ospedale, mentre un dipendente dell’attività è morto sul posto. L’attentatore, fuggito a bordo di un veicolo, ha ucciso anche un giovane che pascolava animali nel quartiere di Kaburgedigi e un camionista che lavorava nei pressi della sua abitazione nel quartiere di Yenimahalle. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Turchia, sparatoria a Tarso: almeno 4 morti e 8 feriti

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