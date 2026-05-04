A Lipsia, un’auto ha investito un gruppo di pedoni provocando la morte di almeno due persone e ferendone diverse altre. L’incidente è avvenuto in strada pubblica e il conducente è stato subito arrestato. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’accaduto né sull’identità delle vittime o del conducente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

A Lipsia almeno due persone sono morte e altre sono rimaste ferite dopo che un’auto lanciata ad alta velocità ha colpito un gruppo di pedoni. “Due persone sono morte”, ha annunciato il sindaco Burkhard Jung. “La polizia ha arrestato il presunto responsabile”, ha aggiunto, specificando che “non sussiste più alcuna minaccia per la sicurezza pubblica a Lipsia”. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l’incidente è avvenuto in Grimmaische Strasse, una via commerciale che collega Augustusplatz con la piazza del mercato. I negozi nella zona pedonale sono stati chiusi e la zona è transennata. L’autista inizialmente è fuggito dal luogo dell’incidente, ma è stato successivamente arrestato.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Germania, auto contro pedoni a Lipsia: almeno due morti e diversi feriti. Arrestato il conducente

Notizie correlate

Leggi anche: Germania, auto contro pedoni a Lipsia: diversi feriti

Germania, auto contro la folla nel centro di Lipsia: almeno due morti e una ventina di feritiUn uomo alla guida di un’auto è arrivato a grande velocità e ha svoltato verso l’area pedonale nella zona pedonale di Augustusplatz, nel centro di...

Approfondimenti e contenuti

Germania, auto contro pedoni a Lipsia: 2 morti e diversi feritiLa polizia tedesca ha confermato che due persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite dopo che ua persona alla guida di un'auto ha investito un gruppo di pedoni nel centro di Lipsia. Come c ... tg24.sky.it

Attentato in Germania, auto contro la folla a Lipsia: 2 morti e una decina di feriti. Arrestato il conducente*In aggiornamento Un’auto si è lanciata contro un gruppo di persone nel centro di Lipsia, provocando almeno 8 feriti. Lo riporta la Bild. Almeno due persone ... gds.it