Scontro tra due jet in Idaho | esplosione e salvataggio dei piloti

Due jet sono entrati in collisione durante delle manovre in Idaho, provocando un'esplosione visibile nel cielo. Entrambi i piloti sono riusciti a salvarsi dopo l'incidente e sono stati soccorsi sul luogo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'impatto tra i due velivoli e sulle circostanze che hanno portato all'esplosione. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle identità dei piloti o sulle eventuali responsabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui