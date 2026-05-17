In un nuovo messaggio pubblicato su una piattaforma social, un ex presidente ha rivolto una dura avvertenza all'Iran, affermando che non rimarrà nulla di loro. La dichiarazione arriva mentre i colloqui tra le parti sono considerati in stallo e si intensificano le tensioni tra le due nazioni. La comunicazione ha suscitato reazioni e preoccupazioni in ambito internazionale, mentre gli sforzi diplomatici sembrano essere temporaneamente interrotti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalle autorità iraniane o dagli altri attori coinvolti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a minacciare l’Iran. Sulla sua piattaforma Truth Social ha scritto che per l’Iran il tempo stringe. “Non rimarrà più nulla di loro”, scrive. I colloqui sono praticamente in stallo, con le richieste degli Stati Uniti considerate inaccettabili per l’Iran e viceversa. Intanto è atteso l’esito dell’incontro con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Trump minaccia l’Iran Donald Trump torna a minacciare l’Iran. Lo fa ancora una volta attraverso la piattaforma Truth Social, luogo dove il presidente si esprime senza mezzi termini. Anche in quest’occasione ha scritto in maiuscolo: “Il tempo è essenziale”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trump minaccia l'Iran mentre i colloqui entrano in stallo: "Il tempo stringe, non rimarrà nulla di loro"

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