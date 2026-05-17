Trump minaccia l' Iran mentre i colloqui entrano in stallo | Il tempo stringe non rimarrà nulla di loro
In un nuovo messaggio pubblicato su una piattaforma social, un ex presidente ha rivolto una dura avvertenza all'Iran, affermando che non rimarrà nulla di loro. La dichiarazione arriva mentre i colloqui tra le parti sono considerati in stallo e si intensificano le tensioni tra le due nazioni. La comunicazione ha suscitato reazioni e preoccupazioni in ambito internazionale, mentre gli sforzi diplomatici sembrano essere temporaneamente interrotti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalle autorità iraniane o dagli altri attori coinvolti.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a minacciare l’Iran. Sulla sua piattaforma Truth Social ha scritto che per l’Iran il tempo stringe. “Non rimarrà più nulla di loro”, scrive. I colloqui sono praticamente in stallo, con le richieste degli Stati Uniti considerate inaccettabili per l’Iran e viceversa. Intanto è atteso l’esito dell’incontro con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Trump minaccia l’Iran Donald Trump torna a minacciare l’Iran. Lo fa ancora una volta attraverso la piattaforma Truth Social, luogo dove il presidente si esprime senza mezzi termini. Anche in quest’occasione ha scritto in maiuscolo: “Il tempo è essenziale”. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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