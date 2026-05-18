Trump e Netanyahu hanno espresso intenzioni di riprendere azioni contro l’Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il tempo per raggiungere un accordo con Teheran sta per scadere e ha avvertito che, se non si accetta un'intesa, l’Iran potrebbe perdere tutto. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento in cui si intensificano le tensioni tra i tre paesi, con possibili interventi militari e nuove sanzioni all’orizzonte. La situazione si sviluppa mentre le discussioni diplomatiche sembrano rallentare.

La ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran appare sempre più probabile. Dopo settimane di cessate il fuoco e negoziati inconcludenti, il presidente americano Donald Trump ha scritto su Truth Social: “Per l’Iran il tempo stringe: è meglio che si diano una mossa — e in fretta — altrimenti non rimarrà più nulla di loro. Il tempo è essenziale”. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti delle consuete minacce che il tycoon rivolge quotidianamente al regime guidato da Mojtaba Khamenei, ma la situazione sembrerebbe ben più concreta. Trump, infatti, ha tenuto una riunione presso il suo golf club in Virginia con i principali consiglieri per la sicurezza nazionale, per discutere della crisi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump e Netanyahu pronti a riprendere le ostilità contro l’Iran. Il tycoon avverte Teheran: “Il tempo sta scadendo, accettino accordo o di loro non rimarrà più nulla”

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Trump e Netanyahu pronti a riprendere le ostilità contro l’Iran. Il tycoon avverte Teheran: Il tempo sta scadendo, accettino accordo o di loro non rimarrà più nullaTrump e Netanyahu pronti a riprendere le ostilità contro l'Iran. Il tycoon avverte Teheran: Il tempo sta scadendo, accettino l'accordo ... lanotiziagiornale.it

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